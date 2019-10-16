Украинские военные показали, как строят кухню на передовой: трогательное видео

Бойцы Вооруженных сил Украины показали, как стоят кухню на передовой, чтобы готовить зимой.

Об этом сообщается в сообществе "Вернись живым" в Facebook.

"Война войной, а обед - по расписанию. Украинские военные показали, как строят кухню на передовой. Обязательное условие - чтобы потолок выдержал "прилеты" вражеских снарядов. А их, как мы видим в сводках, ежедневно по несколько десятков по всей линии фронта", - говорится в заметке.

Военный рассказал, что кухню укрепят и построят каменную печь, чтобы повар мог готовить "что-то вкусненькое" для военных зимой.

Стоит отметить, что видео растрогало пользователей сети: многие пожелали защитникам стойкости и поскорее вернуться домой после победы.

Как сообщал "Апостроф", 14 октября в Днепре на День защитника Украины граждане масштабно поздравили бойцов Вооруженных сил Украины в госпитале.