Устроили настоящий праздник: появились интересные фото угощений для бойцов ВСУ в госпитале

14 октября в Днепре на День защитника Украины граждане масштабно поздравили бойцов Вооруженных сил Украины в госпитале.

Об этом сообщила волонтер Наталья Юсупова в Facebook.

Она написала, что желающих поздравить бойцов было столько, что в столовой госпиталя нельзя было протолкнуться, ведь там устроили настоящий "парад". Кроме того, пользовательница опровергла предположения комментаторов в сети, что акция имела целью кого-нибудь распиарить.

На фото видно, что весь зал усеян угощениями и подарками для бойцов.

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"Вчера люди шли в Госпиталь как на парад, места свободного в столовой не осталось, мы ушли почти в 10 вечера, напиарились так, что утром я рукой не могла пошевелить, ну суть не в этом, я привыкла к такому[...]Я хочу пригласить в госпиталь тех, кто кричит, что я тут только пиаром занимаюсь", - говорится в заметке.

Как сообщал "Апостроф", 14 октября на День защитника по всей стране состоялись около 300 массовых мероприятий.