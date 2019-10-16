В Украину идет серьезное похолодание: синоптик назвал дату

В четверг, 17 октября, после недавнего потепления в Украину придет похолодание - температура воздуха снизится на 3-4 градуса.

Об этом заявил народный синоптик Леонид Горбань, сообщает "Обозреватель".

По словам синоптика, с 24-25 октября будет серьезное похолодание.

"Дневная температура +7... + 10 ночная будет доходить до +2 ... +3. И к концу месяца уже более потепления не просчитывается. С 24-25 октября уже резкое снижение температуры", - заявил Горбань.

Синоптик добавил, что в начале ноября дневная температура составит +10... + 14, затем она будет падать. С 12 по 22 ноября синоптик прогнозирует слабые устойчивые морозы. 23 ноября снова придет потепление, и до конца ноября ожидается плюсовая температура.

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