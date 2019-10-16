RU  UA  EN

среда, 16 октября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.65
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

16 октября

10:44
Дженнифер Энистон завела Instagram и ее первый пост собрал 8 млн лайков: с таким фото иначе быть не могло
10:13
Спасение Испании и сверхважная победа Швейцарии: все результаты отбора Евро-2020 15 октября
09:48
Екатерина Кухар показала стройную фигуру в купальнике
07:20
Кто уже вышел на Евро-2020 (обновляется)

15 октября

18:26
Бывшая звезда Disney стала лучшей на PornHub: правда, теперь ее по ТВ не покажут
17:47
В сети обсуждают новый образ Кейт Миддлтон: 23 года назад так выглядела принцесса Диана
17:24
Пара сыграла свадьбу в стиле Гарри Поттера: такого нелепого фотошопа нет даже в альбомах украинцев
16:50
Сильно напортачил: Сергей Бабкин рассказал о кризисе в отношениях с женой
16:06
Запрещенная в Украине певица отправила письмо Зеленскому с просьбой пустить ее в страну
15:54
Уменьшу число депутатов до 11: в сети показали яркую фотожабу с Шевченко после выхода на Евро-2020
14:52
Разбитый локоть и ссадины: в Киеве пытались ограбить ведущую Руслану Писанку
14:45
Неожиданный герой: названо имя лучшего игрока матча Украина - Португалия
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Украину идет серьезное похолодание: синоптик назвал дату

среда, 16 октября 2019, 08:41
переглянути новину українською
Фото: cheltv.ru

В четверг, 17 октября, после недавнего потепления в Украину придет похолодание - температура воздуха снизится на 3-4 градуса.

Об этом заявил народный синоптик Леонид Горбань, сообщает "Обозреватель".

По словам синоптика, с 24-25 октября будет серьезное похолодание.

"Дневная температура +7... + 10 ночная будет доходить до +2 ... +3. И к концу месяца уже более потепления не просчитывается. С 24-25 октября уже резкое снижение температуры", - заявил Горбань.

Синоптик добавил, что в начале ноября дневная температура составит +10... + 14, затем она будет падать. С 12 по 22 ноября синоптик прогнозирует слабые устойчивые морозы. 23 ноября снова придет потепление, и до конца ноября ожидается плюсовая температура.

Читайте также материал "Апострофа": Лето посреди осени: какой будет погода до конца недели.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве празднуют 77-летие создания УПА. Яркие фото с дрона

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Лето посреди осени: какой будет погода до конца недели

Вопросов больше, чем ответов: что задумали в Украине с отменой трудовых книжек

Как в Украине отметили День защитника: фото, видео и подробности

Легализовать и растворить: что происходит с добробатами в Украине

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: