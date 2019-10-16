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Заберем "свое": экс-главарь ДНР рассказал о подлом сценарии России для Украины, видео

среда, 16 октября 2019, 13:49
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Пророссийские боевики на Донбассе до сих пор уверены в том, что смогут получить автономию для себя на оккупированных территориях Украины, а затем возможно и отправиться военной операцией "на Киев".

Об этом, как сообщает "Апостроф", заявил бывший "премьер-министр" так называемой ДНР Александр Бородай в интервью известному российскому телеканалу.

По убеждению бывшего лидера боевиков, в Киеве незаконные вооруженные формирования с российской армией должны "встречать с цветами и флагами".

"Украинская проблема решится просто - рано или поздно мы заберём свои территории, а киевляне будут встречать нас с цветами и флагами", - заявил бывший лидер боевиков.

Украинские пользователи в комментариях высказали свое мнение о плане Бородая.

Как сообщал "Апостроф", ранее жители поселка на линии разграничения на Донбассе заявили, что в поселок недавно приходили российские военные и говорили о намерении "дойти до Киева и Львова и разбомбить" эти города.

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