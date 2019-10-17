Не прописана система контроля: эксперты высказались по поводу законопроекта о рынке азартных игр

Создание Комиссии по развитию и регулированию азартных игр, предусмотренное законопроектом Кабмина о госрегулировании игорного бизнеса, не отвечает на вопрос эффективного контроля за деятельностью нелегальных игорных заведений.

Об этом заявил журналист "Наші гроші" Юрий Николов, комментируя проект закона о регулировании игорного бизнеса, передает "LB.ua".

Бывшая уполномоченная АМКУ Агия Загребельская и журналист издания "Наші гроші" Юрий Николов проанализировали законопроект о регулировании игорного бизнеса, какая судьба будет ждать точки игровых автоматов, маскировку игровых автоматов под букмекерские конторы и лотереи, в какую сумму оценивается нелегальный рынок и что может помочь легализации.

"Законопроект о легализации игорного бизнеса предусматривает создание специального уполномоченного органа. Предусмотрено создание Комиссии правительством, то есть это чиновничий аппарат. Эта комиссия должна проверять игровые салоны. Проект предусматривает, что новые пункты продаж будут подключаться к соответствующей онлайн-системе лотерей. Каждый игровой автомат по законопроекту должно быть зарегистрирован в системе. Ведь сейчас большинство залов - это "чернуха", это когда салоны работают без лицензий с нелегальным оборудованием. Представьте, что определенный игровой салон не был подключен к системе и ведет свою деятельность нелегально. В таком случае этот салон будет ждать проверку соответствующей комиссии. Как комиссия будет проводить проверку? Она может сама приезжать или реагировать на вызовы от обеспокоенных граждан. Однако, когда она на эту проверку соберется? И как быстро это заявление поступит в эту комиссию? Можем только представить, какой будет вал заявлений для небольшой комиссии", - заявил Николов.

По словам журналиста, законопроект предусматривает переходный период сроком на 1 год, когда дается время на существование этим салонам в том виде, в котором они существуют сейчас. Государству это время необходимо на создание онлайн-системы, проведение тендеров и создание нормативной базы, разработку системы налогообложения.

Как отметила Агия Загребельская, пока что чиновники, говоря о легализации игорного бизнеса, совсем не упоминают лотереи.

"Во-первых, этот абсолютно белый инструмент, который не вызывает такого привыкания, как казино и другие азартные игры, и имеет свои традиции, даже семейные во многих странах мира (в Европе в лотерею играют от 70 до 90% населения) за эти 10 лет превратился в грязный синоним. Лотереи должны быть абсолютно доступные и дешевые, удовлетворяя азарт населения. Мы имеем много примеров, когда лотерея имеет положительный эффект для населения. В Англии за счёт лотерей профинансировано строительство стадиона к Олимпиаде, в Канаде снимается кино за счет бюджета с лотерей. Важно иметь понимание, как из засилья игровых автоматов правильно легализовать лотереи", - сказала она.