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Собирается в гости к Кобзону: сеть взбудоражило интересное фото главаря ДНР

четверг, 17 октября 2019, 13:40
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В годовщину смерти боевика Арсена Павлова по кличке “Моторола” главарь так называемой ДНР Денис Пушилин положил цветы к памятнику своего предшественника Александра Захарченко.

Снимок этого момента был опубликован в соцсетях.

"Пришел к Захеру [Александру Захарченко — первому главарю ДНР] записаться на прослушивание к Кобзону", - подписала фотографию в своем посте на Twitter пользователь под ником БыльБылева.

По данным информационных ресурсов боевиков, возложение цветов к памятнику Захарченко состоялось в среду, 16 октября - в день третьей годовщины ликвидации одного из командиров незаконных вооруженных формирований Арсена Павлова, известного под кличкой "Моторола". Денис Пушилин также посетил могилу Моторолы и других боевиков.

Опубликованное фото вызвало бурную реакцию в сети.

"Плохая примета — на погосте фотографироваться...", "Стал бы рядышком с Захарстатуей, было бы очень патриотичненько и скрепенько", "Подвинься", - комментируют пользователи соцсети.

Как сообщал "Апостроф", раньше в сети высмеяли заявление главаря так называемой ДНР Дениса Пушилина о ликвидации Украины.

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