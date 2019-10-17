Собирается в гости к Кобзону: сеть взбудоражило интересное фото главаря ДНР

В годовщину смерти боевика Арсена Павлова по кличке “Моторола” главарь так называемой ДНР Денис Пушилин положил цветы к памятнику своего предшественника Александра Захарченко.

Снимок этого момента был опубликован в соцсетях.

"Пришел к Захеру [Александру Захарченко — первому главарю ДНР] записаться на прослушивание к Кобзону", - подписала фотографию в своем посте на Twitter пользователь под ником БыльБылева.

По данным информационных ресурсов боевиков, возложение цветов к памятнику Захарченко состоялось в среду, 16 октября - в день третьей годовщины ликвидации одного из командиров незаконных вооруженных формирований Арсена Павлова, известного под кличкой "Моторола". Денис Пушилин также посетил могилу Моторолы и других боевиков.

Опубликованное фото вызвало бурную реакцию в сети.

"Плохая примета — на погосте фотографироваться...", "Стал бы рядышком с Захарстатуей, было бы очень патриотичненько и скрепенько", "Подвинься", - комментируют пользователи соцсети.

Как сообщал "Апостроф", раньше в сети высмеяли заявление главаря так называемой ДНР Дениса Пушилина о ликвидации Украины.