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В Киеве поймали дерзкого мошенника -"миллионера": фото

четверг, 17 октября 2019, 00:10
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В Киеве задержали 22-летнего мужчину, который пытался купить доллары через объявление на сайте. При обыске в его доме обнаружили 7 миллионов фальшивых гривен.

Об этом сообщает Информатор.

Парень разместил на сайте "miniaylo.finance.ua" объявление о покупке иностранной валюты, на которое отреагировал пострадавший.

Встреча состоялась в автомобиле подозреваемого. Парень продемонстрировал потерпевшему наличие 15000 долларов США для обмена. Но когда мошенник передал ему гривны, мужчина понял, что деньги поддельные. Поэтому обмен не состоялся, а злоумышленника нашли по горячим следам.

Кроме того, в ходе обыска правоохранители нашли в доме мошенника около 7 миллионов фальшивых гривен и оборудование для их изготовления.

По данному факту злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 3 статьи 15 и частью 3 статьи 190 УК Украины.

Как сообщал "Апостроф", полиция разыскивает жулика, который обманным путем выманил у киевской пенсионерки 100 тысяч гривен. Неизвестный исполнял роль "помощника следователя", который за 100 тысяч гривен согласился замять дело о вымышленном ДТП с участием дочери пенсионерки.

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