Держали за ноги и уши: в сети показали забавное видео задержания "Свинарчука"

В сети с юмором отреагировали на задержание бывшего заместителя секретаря СНБО, фигуранта громкого скандала с поставками военной техники Олега Гладковского, который до 2014 года носил фамилию Свинарчук.

Видео с погрузкой упитанной свиньи в автомобиль распространяют в соцсетях с шутливым комментарием о задержании "Свинарчука".





Как известно, Гладковский в четверг, 17 октября, попытался вылететь из Украины из аэропорта "Борисполь", но был задержан сотрудниками НАБУ. Это произошло в ресторане на Бориспольской трассе, куда он поехал после "провала" на границе.

Олега Гладковского, ранее носившего фамилию Свинарчук, обвиняют в причастности к преступным схемам в оборонном секторе Украины, которые позволили ему заработать по меньшей мере 250 миллионов гривен. После ухода с поста заместителя секретаря СНБО Олег Гладковский возглавил автомобильную корпорацию "Богдан".

Как ранее сообщал "Апостроф", в сети появились фото задержания Гладковского.