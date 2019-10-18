Должны вернуть имущество владельцам: в СМИ рассказали о рейдерской схеме группы "Лан"

Смена кадров в правоохранительных органах сделала возможным расследование по делам, которые раньше считались безнадежными, в частности, о деятельности группы во главе с владельцем группы компаний "Лан" Михаилом Срибнюком.

Об этом пишет "Антикор".

В октябре киевские правоохранители расследовали деятельность группы, которых обвинили в том, что в 2003 году они незаконно завладели акциями и имуществом хозяйственного предприятия "Гермес", которое находилось в Киеве по ул. Семьи Хохловых, 11/2 и имело разветвленную сеть складских помещений и магазинов в Киеве и области. Рыночная стоимость похищенного имущества в настоящее время превышает 10 млн долларов США.

Уголовное производство открыто по статье 190 ч. 4 УК Украины (мошенничество), за совершение преступления предусмотрена уголовная ответственность до 12 лет лишения свободы.

Согласно информации журналистов, в расследовании указано, что злоумышленники действовали по следующей схеме: организатор арендовал склад на территории хозяйственной базы, затем его пособники осуществили агрессивную скупку акций предприятия, которые были в свободном обращении. Срибнюк вошел в доверие к руководителю предприятия Владимиру Телятнику и другим акционерам из числа коллектива предприятия, которым принадлежала контрольная доля акций. Под предлогом оказания помощи против рейдерства, злоумышленники завладели акциями и переоформили предприятие на подконтрольных лиц. Во время фиктивного переоформления акций Срибнюк написал собственноручно расписку о том, что вернет их Телятнику в течение полугода. Эта расписка стала важным доказательством. Дальнейшие действия Срибнюка свидетельствуют, что расписка была лишь инструментом совершения преступления для того чтобы получить акции, ведь на второй день после завладения акциями подконтрольное Срибнюку предприятие объявило о ликвидации, а через 20 дней переоформило акции на других его людей.

В настоящее время имущество, принадлежавшее обществу "Гермес", переоформлено на подконтрольные Срибнюку предприятия, крупнейшими из которых являются общество "Сан Парк" код ЕГРПОУ 36594349 (склады на ул. Семьи Хохловых, 11/2) и "Украинский логистический сервис" код ЕГРПОУ 35520674 (склады в с. Мила Киевской области). Владельцами этих предприятий являются подконтрольные Срибнюку оффшорные компании с Кипра "Олфактс оперейшн", "ЕС.АЙ.Сайло сервисез Лимитед", "Аленер капитал Лимитед". Жалобы законных владельцев не были рассмотрены в силу субъективных причин, как предполагают журналисты, возможно и влияния рейдеров на следствие.

"После предусмотренных законом процессуальных действий правоохранителей семья Телятника получила шанс не только на возвращение своего имущества, но и на получение компенсации за упущенную прибыль от его использования. Рейдерам остается только сотрудничать со следствием и выполнять законные требования потерпевших", - сказано в материале.