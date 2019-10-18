"Привет" с войны: в сети показали фото смертельной находки в киевском дворике

В Киеве во дворе нашли РПГ

В пятницу, 18 октября, в одном из районов Киева во дворе нашли ручной противотанковый гранатомет.

Об этом сообщается в Telegram-канале Troeshka со ссылкой на фотографии с места событий.

Отмечается, что орудие было найдено во дворе жилого дома по улице Закревского, д.71.

По вызову очевидца прибыл патруль полиции и криминалисты, они проводят проверку и предварительный осмотр места событий.

"Парень решил пофоткать осенние листья, вместо этого нашел РПГ", - отметили авторы канала.

Также были опубликованы фотографии от очевидца с места происшествия.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Луганской области сотрудники СБУ обнаружили два тайника с боеприпасами, которые были оборудованы боевиками. В них были РПГ, автоматы, патроны. Тайники оборудовали местные жители, которые переметнулись на сторону боевиков.