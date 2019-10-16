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Сотни патронов и гранаты: на Донбассе обнаружили тайники с оружием боевиков ДНР, фото

среда, 16 октября 2019, 14:24
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В Луганской области сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили два тайника с боеприпасами, которые были оборудованы боевиками.

Как сообщает пресс-служба СБУ, один из тайников находился в селе Запорожское. Здесь силовики нашли ручной противотанковый гранатомет РПГ-22, тротиловую шашку весом 200 граммов, три гранаты, гранатометный снаряд ВОГ-25 и большое количество патронов для автомата Калашникова.

В СБУ установили, что тайник оборудовал местный житель, который в 2014 году присоединился в ряды незаконных вооруженных формирований и принимал участие в боевых действиях против ВСУ.

Второй схрон находился в селе Райгородка, который оборудовал местный житель в своем дворе. Здесь он спрятал четыре боевые гранаты РГД-5 и Ф-1, четыре запала и почти 400 патронов калибра 7,62 мм.

Оба боевика незаконных вооруженных формирований находятся в розыске.

Напомним, что на оккупированном Донбассе дети обнаружили тайник боевиков с боеприпасами и начали играть с гранатами, в результате чего прогремел взрыв.

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