В Одессе 10 мужчин изнасиловали девушек школьного возраста: подробности

Двое девушек стали жертвой группового изнасилования, согласившись на автомобильную прогулку в Одессу.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на 7kanal.

Жительницы села Беляевка в возрасте 15 и 17 лет познакомились в соцсети с мужчиной по имени Саша, который приехал к ним на ВАЗе красного цвета. Девушки согласились поехать с ним на прогулку в Одессу.

Новый знакомый отвёз девушек в одноэтажный дом на улице Долгой, где их изнасиловали 10 мужчин. Одна из потерпевших утверждает, что при этом ее ударили в лицо.

На месте происшествия нашли доказательства совершенного преступления.

Полиция разыскивает автомобиль, на котором жертв группового изнасилования привезли в Одессу. Фото транспортного средства опубликовано в сети

Как ранее сообщал "Апостроф", под Киевом молодой человек похитил бывшую сожительницу и повез в поле, чтобы там провести "беседу".