Любовь и криминал: под Киевом парень совершил дерзкое похищение своей девушки, фото

В Броварах под Киевом молодой человек похитил бывшую сожительницу и повез в поле, чтобы там провести "беседу".

Как сообщили в пресс-службе Национальной полиции области, инцидент произошел после очередной ссоры в семье.

В один из моментов мужчина вместе с другом на автомобиле перегородил дорогу такси, в котором ехала бывшая возлюбленная. После этого он силой схватил ее за одежду и силой затащил в авто.

Задержать преступников удалось благодаря подруге похищенной. Она сообщила в полицию об инцидент и уже через несколько километров легковушку остановили, а похитителей задержали.

Обоим задержанным сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.

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