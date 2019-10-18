В сети показали осеннее "чудо" в Крыму: фото

В оккупированном Россией Крыму в середине октября зацвел банан, а в сети похвастались фотографиями.

Об этом сообщает блогер под ником RoksolanaToday&Крым25% на своей странице в Twitter.

Такое "чудо" заметили на аннексированном полуострове в городе Судак.

"Для Судака это нормально! Банан зацвел. В октябре", - написала блогер и разместила для доказательства снимки.

Отметим, что дикорастущий банан - это гигантская трава, которая цветет раз в три года. Их цветение для Крыма настоящая экзотика. На полуострове они растут в небольших куртинах в конце пальмовой аллеи Нижнего парка Никитского ботанического сада и на территории тематической экспозиции "Райский сад".

Как сообщал "Апостроф", в интернете обнародовали впечатляющие фото шторма в Ялте (оккупированный Российской Федерацией Крым).