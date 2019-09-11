Появились впечатляющие фото мощного шторма в Крыму

В интернете обнародовали впечатляющие фото шторма в Ялте (оккупированный Российской Федерацией Крым).
Соответствующие снимки размещены на странице "RoksolanaToday&Крым25%" в Twitter.
"Шторм пятый день. Русо-туристы продолжают попытки утонуть в "крымнаше", - говорится в подписи к фото.
Стоит отметить, что шторм в Крыму уже унес жизни шести человек - три человека погибли возле поселка Отрадное, двое - в районе "Ласточкиного гнезда", еще один - в районе Массандры. Несмотря на это количество желающих сделать фото возле бурлящего моря не уменьшается.
Как сообщал "Апостроф", в аннексированном Россией Крыму показали невиданный "аншлаг" с туристами на Керченском мосту.