Появились впечатляющие фото мощного шторма в Крыму

В интернете обнародовали впечатляющие фото шторма в Ялте (оккупированный Российской Федерацией Крым).

Соответствующие снимки размещены на странице "RoksolanaToday&Крым25%" в Twitter.

‏"Шторм пятый день. Русо-туристы продолжают попытки утонуть в "крымнаше", - говорится в подписи к фото.

Стоит отметить, что шторм в Крыму уже унес жизни шести человек - три человека погибли возле поселка Отрадное, двое - в районе "Ласточкиного гнезда", еще один - в районе Массандры. Несмотря на это количество желающих сделать фото возле бурлящего моря не уменьшается.

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Как сообщал "Апостроф", в аннексированном Россией Крыму показали невиданный "аншлаг" с туристами на Керченском мосту.