В Киеве безжалостные грабители отобрали у женщины домашнего любимца: фото

В ночь на воскресенье, 20 октября, в Киеве двое неизвестных подошли к женщине, которая гуляла со своей собакой, и отобрали питомца.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Киев Оперативный".

Ограбление произошло в Святошинском районе, на Борщаговке, возле станции скоростного трамвая "Ромена Ролана". Похищена была собака породы йоркширский терьер.

"Собака имеет паспорт, зовут Соня, 7 месяцев, стерилизованная. Может кто видел на разных сайтах по продаже. Буду благодарна за помощь", – обращается за помощью дочь пострадавшей.

Также было опубликовано фото пропавшей собаки.

"Уже собак крадут, это дно", – прокомментировали событие другие пользователи сети.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Одессе патрульные полицейские задержали двух воровок, которые ограбили мужчину на улицах города.