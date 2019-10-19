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В Одессе наглые воровки избили и ограбили мужчину: опубликовано фото

суббота, 19 октября 2019, 17:11
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В Одессе патрульные полицейские задержали двух воровок, которые ограбили мужчину на улицах города.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Одесской области, ночью 19 октября на улице Малая Арнаутская к полицейским обратился мужчина, который сообщил, что две женщины избили его и отобрали телефон.

Ориентировку на злоумышленниц оперативно передали другим экипажам, после чего патрульные начали обследовать прилегающие к месту преступления улицы.

Заметить подозреваемых удалось на улице Преображенской. Сам заявитель узнал женщин, после чего их задержали и доставили в отделение полиции для выяснения всех обстоятельств дела.

Напомним, что во вторник, 15 октября, в Киеве воровки ограбили магазин сразу на несколько позиций товаров.

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