На Закарпатье "проснулась" опасная болезнь: что известно

В Закарпатской области у одного из студентов Ужгородского национального университета обнаружили дифтерию: последний раз эту болезнь фиксировали восемь лет назад.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Болезнь обнаружили у студента 5-го курса медицинского факультета №2, где обучаются студенты-иностранцы. По словам и.о. директора департамента охраны здоровья Закарпатской ОГА Елизаветы Биров, парень обратился к врачу 11 октября, а 17 октября заболевание подтвердили по результатам исследования в бактериологической лаборатории.

"При обследовании этого пациента была высеяна бактерия дифтерии, нетоксичный штамм. Парень жаловался на повышение температуры, боль в горле и мышечный боль. Сейчас он находится в областной инфекционной больнице, получает лечение. Мы начали обследование иммунного статуса всех студентов, обучающихся на его курсе. Осуществляем ряд противоэпидемических мероприятий", - заявила Биров.

Директор Областной клинической инфекционной больницы Михаил Поляк подчеркнул, что данный штамм дифтерийной палочки не токсичен и не вызывает изменений в организме. Также он призвал не паниковать и делать прививки от дифтерии.

Отмечается, что последний случай заболевания дифтерией в Ужгороде был зафиксирован в 2009 и 2010 годах, на Закарпатье – в 2011 году. Однако в области за 9 месяцев этого года сделали плановые прививки от дифтерии 48% населения при необходимых 95%.

Как ранее сообщал "Апостроф", в Европе массово отозвали мясную продукцию из-за обнаруженных бактерий, которые могут вызвать опасную болезнь, листериоз.