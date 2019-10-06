В Европе на прилавках обнаружили смертельно опасное мясо: есть первые погибшие

В Нидерландах и Бельгии массово отзывают мясную продукцию компании Offerman из-за обнаруженных бактерий, которые могут вызвать опасную болезнь, листериоз.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Euronews.

Сообщается, что три человека умерли, а у одной женщины случился выкидыш после того, как они ели продукты, произведенные на заводе фирмы в Алсмере.

В Бельгии массово отзывают в основном жареную говядину, нарезанную ломтиками от этой фирмы. В Нидерландах - отзывают уже 130 различных видов продукции. Список включает куриное филе, колбасу и бекон.

Продукция мясоперерабатывающей компании с Алсмера также продается в Германии.

При этом, бельгийское агентство по безопасности пищевых продуктов AFSCA утверждает, что нидерландские коллеги не сообщили ему об опасности.

Листерия - бактерия, которая обычно вызывает легкую болезнь у здоровых людей, но может быть фатальной для лиц с ослабленной иммунной системой. Симптомами листериоза является жар, боли в мышцах, рвота или диарея, головокружение и слабость.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Киеве местная жительница Елена Карпенко попала в больницу после употребления курятины из супермаркета.