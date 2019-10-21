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Тепло уйдет: синоптик предупредила украинцев о приближении морозов

понедельник, 21 октября 2019, 12:12
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Фото: УНН

До конца недели погода в Украине существенно не поменяется, однако с начала следующей уже придут морозы.

Об этом сообщает синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

В большинстве регионов Украины ожидается погода без осадков, со слабым ветром. Температура воздуха, по прогнозам, также не будет существенно меняться. В течение дня столбики термометров покажут +17...+24 градуса.

Также Диденко прогнозирует туманы, которые охватят все области. Его плотная пелена не даст воздуху прогреваться.

"Туманы и слабый ветер будут способствовать накоплению вредных примесей в воздухе, которых и так хватает, особенно в крупных городах. И такая ситуация продлится еще до конца недели", - пояснила синоптик.

В Киеве во вторник, 22 октября, - без осадков, туман, дневная температура воздуха около 20 градусов.

Существенное похолодание предполагается с понедельника, 28 октября. Тогда температура воздуха опустится до +10...+14 градусов в течение дня, а с 31 октября-1 ноября температура воздуха поползет к ночным 1-5 градусов, днем до +5...+10 градусов.

Как сообщал "Апостроф", "бабье лето" в Украине продержится еще до конца октября, а далее начнется похолодание, которое уже полностью охватит ноябрь.

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