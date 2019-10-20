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Придет настоящая осень: синоптик назвала дату серьезного похолодания в Украине

воскресенье, 20 октября 2019, 09:29
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"Бабье лето" в Украине продержится еще до конца октября, а далее начнется похолодание, которое уже полностью охватит ноябрь.

Об этом сообщает издание "Факты", ссылаясь на слова заместителя начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Натальи Голеня.

Так, по словам синоптика, тепло еще продержится до конца следующей недели.

"Днем будет 17-20 градусов тепла, а ночью, конечно, прохладно - 5−8 выше нуля. Из-за этого возможны туманы. На следующей неделе температура может незначительно снизиться. Дневная будет колебаться в пределах 15-17 градусов. А в Одесской и Николаевской областях еще будет плюс 20-22", - рассказала Наталья Голеня.

По ее словам, такая теплая и сухая погода сохранится до 25-26 октября. Возможно, в следующие выходные в Украину придет настоящая осень - с дождями и холодом.

Как сообщал "Апостроф", панорамное сферическое фото осенней столицы Украины Киева вызвало волну восхищения в соцсетях.

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