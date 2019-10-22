Иностранец обратился к Зеленскому из-за действий квартирных мошенников: документ

Гражданин Великобритании Саркис Рамез Кхалил обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому из-за завладения его квартирой в Киеве посторонним лицом с помощью мошенничества.

Об этом говорится в обращении Саркиса Рамеза Кхалил, которое оказалось в распоряжении "Апострофа".

Так, заявитель сообщил, что его квартиру по ул. Шумского, д. 1б мошенническим образом передала в чужую собственность нотариус Киевского городского нотариального округа Марина Апатенко.

Он обратил внимание, что Апатенко ранее уже была осуждена по делу о подделке документов для Сергея Нечипоренко - зятя экс-члена Партии регионов Сергея Кивалова. Сейчас Министерство юстиции Украины регулярно проводит мониторинг ее деятельности, а против нее подано более 50 исков о незаконных регистрационных действиях. Однако, нотариус продолжает работу в офисе на Печерске.

По словам гражданина Великобритании, завладение его квартирой произошло в январе 2016 года, при участии группы лиц, в том числе знаменитого "черного" риелтора Оксаны Чендей, которая уже несколько лет находиться в Лукьяновском СИЗО по обвинению в совершении особо тяжких преступлений (умышленное убийство и мошенническое завладение имуществом - дела № 755 / 4718/17 в производстве Днепровского районного суда Киева). К большому удивлению британца, находящаяся в СИЗО Чендей каким-то образом выиграла несколько судов предыдущих инстанций.

"Хочу привлечь Ваше внимание к этому случаю, поскольку Украина стремится соответствовать европейским нормам и стандартам, то необходимо и соответствовать заявленным принципам. После таких вопиющих случаев мошенничества иностранные граждане просто не хотят инвестировать свои средства в Украину, потому что они элементарно чувствуют себя абсолютно незащищенными в условиях полной коррумпированности украинской системы правосудия", - отметил пострадавший от действий мошенников иностранец.

Заседание по указанному делу состоится 24 октября в Киевском апелляционном суде. Начало заседания в 10.30. Это последнее заседание по делу. Гражданин Великобритании надеется, что его доводы услышат, доказательства примут во внимание, и он сможет наконец-то добиться справедливости и вернуть права на свое имущество.