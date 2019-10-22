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Нардепов от "Слуги народа" хотят проверить на детекторе лжи: в сети ажиотаж

вторник, 22 октября 2019, 07:37
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В сети вызвала ажиотаж информация, что Офис президента настаивает на проверке своих депутатов из финансового комитета Верховной Рады на детекторе лжи.

Об этом сообщил журналист и нардеп от партии "Слуга народа" Александр Дубинский на своей странице в Facebook.

"Причина - обращение в ОП нескольких депутатов, которым не понравилось голосование челнов комитета, где было принято решение об уничтожении монополии на оценочную деятельность т.н. "площадок Яценко" + демонополизации рынка госзакупок через систему Prozorro, а также снижение цен на участие в торгах + обеспечение прозрачной работы СЕТАМ/АРМА", - написал он.

Дубинский отметил, что готов пройти исследование на детекторе о том, получал ли он взятки. По его словам, пройдут тест и коллеги, не смотря на то, что это явная демонстрация неуважения к парламенту.

"Однако, раз уж кто-то берет на себя смелость выдвигать такие обвинения, считаю, что детектор лжи должны пройти и сотрудники Офиса президента и депутаты - которые находятся среди авторов самых скандальных и сомнительных законопроектов этого созыва (вызывавшие в зале подозрения в возможной коррупции)", - отметил нардеп.

Также он перечислил скандальные законопроекты и назвал их авторов.

Пользователи сети прокомментировали заявление о проверке депутатов на детекторе.

Как сообщал "Апостроф", суд в Ровненской области рассматривал дело об элитном отдыхе директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника, а блогеры в соцсетях тем временем призывали обвиняемого пройти тест на детекторе лжи.

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