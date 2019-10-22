Поражает цели на больших расстояниях: в Украине создали новое мощное оружие, видео

В Украине представили новое оружие "Тихий гром" ST-35.

Об этом сообщает Украинский милитаристический портал.

Изготовлением боеприпаса занималась частная компания "Атлон Авиа". Их проект под названием "Тихой гром", или просто "Гром" находится на завершающей стадии разработки, первый этап летных испытаний уже завершен, до конца года испытывают систему наведения.

"Тихой гром" - это средство доразведки и поражения целей на больших расстояниях. Боеприпас с помощью мультикоптера (он же выполняет функцию ретранслятора) запускается вертикально с закрытой позиции, поражения цели также происходит вертикальным пикированием на нее.

Тактико-технические характеристики

Масса: 9 кг

Масса боевой части: 3,5 кг

Тип БЧ: термобарическая, ОФ, кумулятивная

Радиус действия (проектные): 30 км

Крейсерская скорость: 120-140 км/ч

Время пребывания в воздухе 60 мин

Эффективная рабочая высота: 800-1200 м

Метод наведения: ТВ/ИК

Круговое отклонение: менее 3 м

Вероятность поражения цели: 0,95

Как сообщал "Апостроф", в Украине развивается сфера вооружения, а некоторые виды оружия способны дать мощный ответ российским войскам на Донбассе.