Украину окутал густой туман: опубликованы яркие фото

Утром 22 октября практически всю Украину окутал густой туман, о чем активно сообщают пользователи социальных сетей. На своих страницах они делятся яркими фотографиями такого природного явления.
В свою очередь в Укргидрометцентре предупреждают об опасности тумана, который может создать аварийные ситуации на дорогах страны.
В частности, специалисты просят водителей не превышать скорость в условиях тумана, а также пользоваться противотуманными фарами совместно с ближним светом. Также автолюбителям советуют при остановке транспортного средства включать аварийную световую сигнализацию, а также не совершать резкие маневры на дороге.
Вот такая ситуация утром складывается в Винницкой области:
Не обошел туман Харьков, Днепр и Киев:
Напомним, что 16 октября Киев также окутал густой туман, который создал проблемы автолюбителям.