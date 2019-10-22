RU  UA  EN

вторник, 22 октября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.70
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

22 октября

10:01
Мамина копия: Маша Ефросинина показала подросшую красавицу-дочь
07:59
Зеленский принимает участие в интронизации нового императора Японии: онлайн видео трансляция
07:00
Тертый пирог с ягодной начинкой: простой рецепт десерта из детства

21 октября

22:52
Автобус с украинцами попал в ДТП с переворотом в Румынии: фото и данные о пострадавших
22:45
Путин и Макрон обсудили предстоящую встречу в "нормандском формате"
21:29
Вызывает тревогу: в ЕС обеспокоены приостановкой реформ в Украине
20:58
В Германии приняли важнейшее решение про признание Голодомора геноцидом
20:08
44-летняя британка родит 22 ребенка: год назад супермама обещала остановиться
19:09
Есть желание, но: в России сделали новое заявление о встрече Зеленского с Путиным
19:00
10 идей сексуального костюма на Хэллоуин: мертвецы умрут еще раз
18:05
Сериал "Корона": появились первые фото Джиллиан Андерсон в роли Маргарет Тэтчер
18:00
Компания Miele представила новую линию приборов для кухни
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Украину окутал густой туман: опубликованы яркие фото

вторник, 22 октября 2019, 09:56
переглянути новину українською

Утром 22 октября практически всю Украину окутал густой туман, о чем активно сообщают пользователи социальных сетей. На своих страницах они делятся яркими фотографиями такого природного явления.

В свою очередь в Укргидрометцентре предупреждают об опасности тумана, который может создать аварийные ситуации на дорогах страны.

В частности, специалисты просят водителей не превышать скорость в условиях тумана, а также пользоваться противотуманными фарами совместно с ближним светом. Также автолюбителям советуют при остановке транспортного средства включать аварийную световую сигнализацию, а также не совершать резкие маневры на дороге.

Вот такая ситуация утром складывается в Винницкой области:

1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1

Не обошел туман Харьков, Днепр и Киев:

Напомним, что 16 октября Киев также окутал густой туман, который создал проблемы автолюбителям.

Фотовзгляд

Все галереи
Секреты гениальности. В Киеве открылась последняя выставка Ивана Марчука

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Сухо и +24: октябрьское лето продлится еще неделю

"Горела хата": как "Квартал-95" с хором Веревки попали в скандал

Дембельский аккорд: в Украине отправят в отставку всех прапорщиков

Если Россия начнет войну, то пойдет до Ла-Манша - Сергей Згурец

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: