Украину окутал густой туман: опубликованы яркие фото

Утром 22 октября практически всю Украину окутал густой туман, о чем активно сообщают пользователи социальных сетей. На своих страницах они делятся яркими фотографиями такого природного явления.

В свою очередь в Укргидрометцентре предупреждают об опасности тумана, который может создать аварийные ситуации на дорогах страны.

В частности, специалисты просят водителей не превышать скорость в условиях тумана, а также пользоваться противотуманными фарами совместно с ближним светом. Также автолюбителям советуют при остановке транспортного средства включать аварийную световую сигнализацию, а также не совершать резкие маневры на дороге.

Вот такая ситуация утром складывается в Винницкой области:

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Не обошел туман Харьков, Днепр и Киев:

Напомним, что 16 октября Киев также окутал густой туман, который создал проблемы автолюбителям.