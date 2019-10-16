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Киев окутал густой туман: появились впечатляющие фото и видео

среда, 16 октября 2019, 09:30
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Фото: Регнум

Утром 16 октября жители Киева столкнулись с трудностями из-за густого тумана, который окутал всю украинскую столицу.

В социальных сетях активно делятся фотографиями и видеозаписями происходящего в Киеве.

Публикует свои эксклюзивные кадры происходящего и "Апостроф".

Такую картину увидели утром 16 октября жители столичного района Оскорки

Происходящее в других районах города показали в паблике "Киев Информатор" в социальных сетях. Здесь показали снимки тумана на Богдана Хмельницкого и на Набережном шоссе.

Отметим, что густой туман является весьма серьезным препятствием для движения транспорта, ведь видимость при нем крайне мала.

Напомним, что в сети появился видеоролик сильнейших гроз в Кривом Роге, настолько мощных, что пользователи пошутили, что город посетил скандинавский бог грома Тор.

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