Киев окутал густой туман: появились впечатляющие фото и видео

Утром 16 октября жители Киева столкнулись с трудностями из-за густого тумана, который окутал всю украинскую столицу.

В социальных сетях активно делятся фотографиями и видеозаписями происходящего в Киеве.

Публикует свои эксклюзивные кадры происходящего и "Апостроф".

Такую картину увидели утром 16 октября жители столичного района Оскорки

Происходящее в других районах города показали в паблике "Киев Информатор" в социальных сетях. Здесь показали снимки тумана на Богдана Хмельницкого и на Набережном шоссе.

Отметим, что густой туман является весьма серьезным препятствием для движения транспорта, ведь видимость при нем крайне мала.

Напомним, что в сети появился видеоролик сильнейших гроз в Кривом Роге, настолько мощных, что пользователи пошутили, что город посетил скандинавский бог грома Тор.