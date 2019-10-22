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В Украине готовят "сюрприз" для будущих водителей: что изменится

вторник, 22 октября 2019, 14:20
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Вступило в силу постановление Кабинета министров Украины , которым вносятся изменения в сфере подготовки водителей транспортных средств.

Об этом сообщает пресс-служба Главного сервисного центра МВД.

Соответствующее постановление Кабмина вступило в силу в субботу, 19 октября. Прежде всего изменения касаются будущих водителей и автошкол.

Во время процедуры подготовки водителей будут введены следующие новшества:

допускается индивидуальный порядок подготовки, переподготовки и повышения квалификации водителей;

практический экзамен будут принимать в территориальном центре МВД, в котором успешно составлен теоретический экзамен;

срок действия свидетельства об окончании автошколы сокращен с 10 до 2 лет;

возможность применения фото- и видеофиксации во время сдачи экзаменов

свидетельство об окончании заведения по подготовке, переподготовке и повышению квалификации водителей в бумажном виде выпускникам автошкол не выдается, а в электронном виде вносится заведением в Единый государственный реестр МВД.

Нормативными изменениями также предусмотрено, что все выпускники, окончившие обучение по подготовке водителей в учреждениях профессионально-технического образования, допускаются к сдаче экзаменов без дополнительного обучения в автошколе.

Также изменилась процедура аккредитации автошкол. Состоялась передача этой функции от Главного сервисного центра МВД в региональных сервисных центров МВД. Это позволит сократить время прохождения этой процедуры, поскольку документы будут рассматриваться по месту нахождения таких заведений.

Постановлением также предусмотрено, что сертификаты о государственной аккредитации, выданные после 5 июля 2016 заведениям, аккредитованным Главным сервисным центром МВД, считаются бессрочными.

Как раньше сообщал "Апостроф", в Украине могут изменить правила получения водительских прав: в Верховной Раде появился революционный законопроект.

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