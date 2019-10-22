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В Украине подняли цену на коммуналку, но не для всех: кого коснется подорожание

вторник, 22 октября 2019, 18:00
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Кабинет министров принял постановление, которым на 5% увеличил стоимость коммунальных услуг для семей, которые получают субсидии.

Соотвествующий документ опубликован на официальном сайте правительства.

Согласно постановлению Кабмина, размер обязательного платежа для домохозяйств, получающих жилищную субсидию, будет определен как доля среднемесячного совокупного дохода домохозяйства. С мая 2020 года этот платеж будет рассчитываться согласно базовой нормы платы за услуги – при назначении субсидий будут вычитать 20% среднемесячного совокупного дохода домохозяйства, а не 15%, как сейчас.

Как сообщал "Апостроф", каждая украинская семья тратит 38% от совокупного заработка на коммунальные услуги ежемесячно. Такие данные опубликованы в свежем исследовании по итогам сентября.

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