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Готов повторить: "двойник" Зеленского сделал громкое заявление, видео

среда, 23 октября 2019, 07:26
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"Двойник" Владимира Зеленского из Узбекистана Умид Исабаев получил невероятную славу после того, как его сфотографировали в московском метро.

В своем недавнем интервью он заявил, что хочет пойти по стопам президента Украины. В его мечтах - стать профессиональным юмористом.

Журналистам Исабаев рассказал, что в Москве он работает автомаляром, но мечтает о карьере комика в "Камеди клаб".

Мужчина заявил, что готов подменять Зеленского на важных встречах, выступать в телешоу и играть в фильмах.

То самое фото Исабаева в метро Москвы

"Владимира Зеленского подменить на съемках я всегда готов. У него такие роли… Я бы смог... Возьмите меня. Я похож на президента Украины Зеленского. Говорят – одно лицо. Я мог бы его заменить, потому что я тоже плохо разговариваю по-украински, ни черта не понимаю в политике, фанатею от Тома Круза и вел свадьбу в Узбекистане", - сказал он.

Напомним, что в сети показали для сравнения несколько фотографий президента Российской Федерации Владимира Путина.

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