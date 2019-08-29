Где же настоящий: появились фото разительных изменений Путина за неделю

В сети показали для сравнения несколько фотографий президента Российской Федерации Владимира Путина.

Об этом сообщает блогер под ником "Фрол Крапивин" в Twitter.

"Интересно, кто из них двойник? Разница между этими фотами одна неделя", - подписал блогер снимок в интернете.

Действительно, люди на фото похожи, однако четко видны и различия. У одного "Путина" более выражены скулы и худее лицо, но он в солнцезащитных очках, другой - полнее на вид, с круглым лицом.

В сети пользователи выдвинули свои предположения.

Как сообщал "Апостроф", в социальных сетях высмеяли президента России Владимира Путина, заподозрив его в наличии двойника, что случилось уже не в первый раз.