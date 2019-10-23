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На Закарпатье собака спасла жизнь своему хозяину: сеть растрогали история и фото

среда, 23 октября 2019, 03:12
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20 октября на Закарпатье мужчину от смерти спас работник ГСЧС и собака.

Об этом сообщает ГСЧС Украины в Facebook.

"Мы спасаем четвероногих из ям и глубоких колодцев, и они вознаграждают нас тем же", - говорится в сообщении.

В воскресенье главный специалист Савеловского районного отдела Управления ГСЧС Украины в Закарпатской области Антон Тарасов вместе с дочерью и сыном решил пойти собирать грибы в лесной массив вблизи села Дусино. Однако, отдых прервал пронзительный лай собаки.

Направляясь в сторону лая, Антон увидел мужчину без сознания, который лежал на земле, а рядом с ним бегал и пронзительно завывал маленький песик.

Спасатель сразу вызвал экстренную медицинскую помощь и коллег с 9 государственной пожарно-спасательной части г. Свалява, а дальше бросился оказывать первую доврачебную помощь мужчине и сумел привести его в чувства.

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Антон дождался спасателей и вместе с коллегами на носилках доставил пострадавшего к ближайшей трассе. Там его уже ждали врачи экстренной медицинской помощи, которые госпитализировали пострадавшего в Савеловской центральной районной больнице. Сейчас состояние мужчины стабильное.

Стоит отметить, что все это время собака, ни на минуту не покидал хозяина и всячески пыталась помочь в его выздоровлении.

История растрогала пользователей сети.

Пользователь Ольга Щербина написала: "Вот вам и пример преданности животного".

Пользовательница Ира Сас написала, что собака - герой.

Как сообщал "Апостроф", 21 октября, патрульные полицейские отговорили мужчину прыгать с Гаванского моста в Киеве. Мужчину собирался покончить с собой, прыгнув в Днепр, потому, что его обманули на работе и не заплатили обещанную зарплату.

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