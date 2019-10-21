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Полицейские спасли отчаявшегося мужчину в центре Киева: опубликованы фото

понедельник, 21 октября 2019, 23:25
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В понедельник, 21 октября, патрульные полицейские отговорили мужчину прыгать с Гаванского моста в Киеве.

Об этом сообщает на своей странице в Facebook журналист Константин Андриюк.

По его словам, мужчину, который собирался покончить с собой, прыгнув в Днепр, обманули на работе и не заплатили обещанную зарплату. Полицейские поговорили с ним и успокоили. Мужчина пообещал вернуться к своей семье.

"Почитаешь комментарии под каким-то противоречивым видео, так копы козлы. А посмотришь на эту новость, как будто и ничего. Лишь бы стимул у наших правоохранителей был достойный. Выполнять их тяжелую и часто неблагодарную работу!", – пишет Андриюк.

Как ранее сообщал "Апостроф", в селе Подгорцы, Киевской области, сотрудники полиции успели погасить мужчину, который облил себя бензином и поджег.

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