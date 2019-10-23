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Суд принял решение по экс-заму министра экономики, которого заподозрили в госизмене

среда, 23 октября 2019, 14:30
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Бывший замминистра экономики Юрий Бровченко, которого задержали по подозрению в госизмене при подписании оборонного контракта, может выйти из-под стражи под залог в размере 3,4 миллиона гривен.

Такое решение принял Шевченковский районный суд Киева, сообщается на странице "Ґрати" в соцсети Facebook.

По решению суда, во время следствия по делу экс-заместитель министра экономики в правительстве Владимира Гройсмана Юрий Бровченко будет находится под арестом с возможностью выхода под залог в размере 3,4 миллиона гривен. Адвокат подозреваемого Сергей Стретович сообщил, что будет обжаловать меру пресечения в апелляции.

Прокуратура и СБУ подозревают Бровченко в государственной измене из-за подписания заведомо убыточного контракта с иностранной компанией на поставку промышленной линии по производству крупнокалиберных артиллерийских снарядов на ГАХК "Артем".

Руководство "Артема" и госпредприятия Украинский государственный центр "Безпека" при участии Юрия Бровченко перечислили на счета фиктивных оффшорных компаний аванс в 8,2 миллиона долларов, который впоследствии присвоили участники схемы, а заказанное оборудование в Украину так и не поступило.

Как сообщал "Апостроф", во вторник, 22 октября, сотрудники СБУ в аэропорту Борисполь задержали топ-чиновника, бывшего заместителя министра, который подозревается в госизмене.

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