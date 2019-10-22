В аэропорту "Борисполь" задержан экс-замминистра по подозрению в госизмене: фото и фамилия

Во вторник, 22 октября, сотрудники СБУ в аэропорту Борисполь задержали топ-чиновника, бывшего заместителя министра, который подозревается в госизмене.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.

Так, чиновник Министерства экономического роста и торговли Украины, чиновники госпредприятия "Украинский центр "Безопасность" и государственной акционерной холдинговой компании "Артем" заключили с иностранцами убыточный контракт, который предполагал изготовление и поставку линии по производству артиллерийских снарядов на общую сумму более 16,5 миллиона долларов США.

"В результате незаконной сделки авансовый платеж в размере более чем 8,2 миллиона американских долларов был переведен на счета фиктивных оффшорных предприятий и присвоен участниками схемы. Зато иностранная компания оборудования в Украине не поставляла", - уточнили в пресс-центре.

На данный момент госчиновнику уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком два месяца с правом внесения залога в размере 2,8 миллиона гривен.

Как сообщает Интерфакс, речь идет о Юрие Бровченко, занимавший должность замминистра экономического развития и торговли Украины с июля 2016 по сентябрь 2019 года (с апреля 2016 года по август 2019 года пост первого вице-премьера – министра экономического развития и торговли занимал Степан Кубив).

Как сообщал "Апостроф", ранее СБУ задержала опасного боевика, который обстреливал аэропорт в Луганске.