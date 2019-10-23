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Устала от войны: сети разгневало заявление украинской телеведущей, видео

среда, 23 октября 2019, 23:56
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В сети разгорелся скандал из-за высказываний журналистки телеканала ZIK об усталости от военных действий на Донбассе.

Соответствующее видео со скандальным утверждением представительницы масмедиа опубликовал директор Института стратегической политики Юрий Кочевенко.

"Уставшая от войны журналистка ZIK считает, что украинцы защищать свою землю не готовы, да вообще легко мне из мирного Киева патякать о войне ... Пришлось несколько прояснить, возможно немного резковато", - написал он.

По его словам, его позиция по данному вопросу неизменна.

"Не вести себя как будто проиграли войну. Не пытаться угодить врагу. Не простить, а требовать. Быть готовыми защищать Украину до последнего. Верить в свой народ!" – добавил он.

В сети тут же стали комментировать инцидент.

Как сообщал "Апостроф", ранее замглавы ОПУ попала в скандал из-за заявления о войне на Донбассе.

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