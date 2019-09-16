Замглавы ОПУ попала в скандал из-за заявления о войне на Донбассе: опубликовано видео

В Киеве под Офисом президента Украины прошла акция воинов АТО, где заместительница главы ОПУ Анна Коваленко попала в скандал.

Об этом сообщает юрист Андрей Чудовский на своей странице в Facebook.

По словам ветеранов АТО, Коваленко якобы заявила, что правительство не может выделить для них деньги. Также, как утверждают бойцы, она обвинила их в начале войны. Однако официальных комментариев по этой информации нет.

"Вот пришла зам ОП... очень умная девушка... в своем юном возрасте советник министров, народный депутат и зам главы ОП,

Сотник майдана и т.д. Пришла сказать АТОшникам что "денег нет... но вы держитесь"", - написал Чудовский и опубликовал видео.

Как сообщал "Апостроф", 7 августа в Луцке псевдоволонтер собирала деньги якобы для воинов АТО.