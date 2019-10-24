Что думают украинцы про Зеленского и ситуацию в стране: данные свежего соцопроса

По результатам социологического опроса почти две трети респондентов (71%) считают, что Украине больше всего не хватает мира, а наибольшей угрозой для страны называют массовый выезд украинцев заграницу.

Данные исследования, проводившегося 19-22 октября, опубликовала социологическая группа "Рейтинг".

Как сообщают социологи, с начала 2019 года количество тех, кто негативно оценивал экономическую ситуацию как в стране, так и в семье, уменьшилось вдвое.

"18% опрошенных считают, что за последние 12 месяцев экономическое положение в стране улучшилось, 47% говорят, что оно не изменилось, и 29% - утверждают, что ситуация ухудшилась. Подобные оценки и по финансовому положению семей: 17% - считают, что ситуация улучшилась, 53% - не увидели сдвигов и 30% - сказали об ухудшении", - говорится в аналитической части исследования.

Больше всего положительных изменений опрошенные увидели в состоянии дорог: отметили улучшение почти 40% респондентов. Положительные сдвиги в курсе национальной валюты отметили 31%, в ситуации со свободой слова и демократии - 23%.

В ряде сфер респонденты отмечали ухудшение. В частности, негативно были оценены изменения качества медицинского обслуживания (45% - отметили ухудшение, 12% - улучшение, 30% - отсутствие изменений), безопасности на дорогах (46% отметили ухудшение, 12% - улучшение, 34% - отсутствие изменений), тарифов на коммунальные услуги (52% отметили ухудшение, 8% - улучшение, 3% - отсутствие изменений), цен на основные товары и услуги (73% отметили ухудшение, 18% - отсутствие изменений и лишь 3% - улучшение).

Подавляющее большинство опрошенных (71%) отметили, что сегодня Украине больше всего не хватает мира. 43% - считают, что Украине нужен порядок, 40% - стабильность, 37% - единство, 36% - достаток, по 30% - развитие и справедливость, 8% - влиятельность в мире.

Наибольшей угрозой для Украины участники соцопроса называли массовый выезд украинцев заграницу (56%). "За последние три месяца ощутимо возросла актуальность таких угроз как ухудшение здоровья нации, экологических катастроф, войны с Россией. Зато снизилась угроза девальвации гривны, инфляции", - отмечают социологи.

Как свидетельствуют результаты соцопроса, среди украинцев возросло доверие к большинству институтов власти. Больше всего положительных изменений зафиксировано относительно центральных органов: президента, правительства и парламента.

Самым большым доверием пользуются волонтеры (69%), ветераны АТО (67%), президент Украины (66%) и армия (65%). Также высокий уровень доверия имеет церковь (56%). Больше всего украинцы не доверяют органам прокуратуры (62%) и судам (66%), а доверяют им только 14-15%.

Как сообщал "Апостроф", по результатам проведенного социологической службой Центра Разумкова исследования президент Украины Владимир Зеленский возглавил рейтинг политиков, которым наиболее доверяют украинцы.