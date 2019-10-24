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Оккупанты хотят превратить Крым в "Лас-Вегас": интересные детали и видео

четверг, 24 октября 2019, 05:12
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Власти оккупированного Крыма анонсировали появление игорной зоны на Южном берегу Крыма к 2022 году.

Об этом сообщил подконтрольный России "глава" Крыма Сергей Аксенов в интервью российскому агентству ТАСС.

"Все решения (по игорной зоне – ред.,) полностью оформлены, соглашения все будут заключены в этом году. Место уже определено на общественных слушаниях – это поселок Кацивели. В течение ноября должны все процедуры пройти, подготовка на объекте уже начата. Должны за два года все сделать", – сказал Аксенов.

Кроме того, глава Крыма считает, что игроков не отпугнут санкции, введенные против полуострова. По его словам, игорная зона будет ориентирована в первую очередь на приезжих и на богатых людей.

Как сообщал "Апостроф", президент Владимир Зеленский пригласил иностранных инвесторов к участию в проекте строительства в Украине города-курорта "с нуля", который, возможно, появится в Одесской области.

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