Зеленский vs крутейшие казино мира: когда в Украине будет собственный Лас-Вегас

Президент Владимир Зеленский пригласил иностранных инвесторов к участию в проекте строительства в Украине города-курорта "с нуля", который, возможно, появится в Одесской области. Не исключено, что в этом "городе-солнце" будет действовать особый экономический режим, подразумевающий значительные налоговые и иные льготы для инвесторов. "Апостроф" разбирался, насколько реалистичен такой проект в Украине и какую практическую выгоду он может принести стране и ее гражданам.

Президент Владимир Зеленский заинтриговал иностранных инвесторов, впрочем, пока только потенциальных - выступая на 16-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES), которая прошла в Киеве в середине сентября. Глава государства сообщил, что в Украине планируется создание нового города-курорта на побережье Черного моря. "Это будет абсолютно новый город - с нуля", - уточнил Зеленский. Других подробностей президент не озвучил, но, очевидно, сказанное им означало, что иностранный бизнес приглашают поучаствовать в этом проекте.

Свободный "чудо-город"

Однако конкретика в этом проекте, похоже, есть. Так, один из украинских телеграмм-каналов, который специализируется на различных инсайдах отечественной политики, сообщил, что Владимир Зеленский в ходе YES пригласил иностранных инвесторов принять участие в данном проекте, который можно условно назвать "Украинский Лас-Вегас и украинская Анталия".

Что ж, курортная составляющая этого названия созвучна анонсированному президентом городу-курорту. Что касается "украинского Лас-Вегаса", то о нем Зеленский говорил еще на этапе избирательной кампании. При этом, помимо игорного бизнеса, которым славен настоящий Лас-Вегас, тогда еще кандидатом в президенты подразумевалась и легализованная проституция, также, между прочем, процветающая в мировой столице порока, несмотря на то, что находится там вне закона. "Дать возможность какому-то городу, какой-то территории - и там все это открыть", - заявил Владимир Зеленский в одном из своих интервью в апреле. От себя добавим, что здесь же, теоретически, можно было бы частично легализовать марихуану (за что также ратует Владимир Зеленский) по образцу легендарных амстердамских кофешопов (и это не пропаганда наркотиков, а простая констатация известных фактов).

За минувшие со времени того интервью месяцы идея, вероятно, трансформировалась в некий проект, и было решено не "осчастливливать" какой-то из существующих украинских городов, а строить, как было сказано, с нуля.

Ранее Владимир Зеленский говорил, что "Украинский Лас-Вегас" может появиться в одной из южных областей Украины – Одесской, Херсонской или Николаевской. Сейчас же, если верить все тому же телеграмм-каналу, речь идет об Одесской области. Где конкретно? – Пока неясно.

Владимир Зеленский говорил, что "Украинский Лас-Вегас" может появиться в одной из южных областей Украины Фото: Апостроф / Коллаж

Более того, сообщается, что новый "чудо-город" станет некой временной свободной экономической зоной. А для такой зоны важную роль, безусловно, будет играть портовая инфраструктура, которая хорошо развита именно в Одесской области.

Свободная экономическая зона – это инвестиции, как правило, большие. А Украине инвестиции крайне нужны. Кроме того, это - новые рабочие места. Одним, словом, экономический рывок, о котором так много говорят в президентской команде. Будет ли это один город, объединяющий в себе игорную зону и морской курорт, или два разных, возможно, находящихся недалеко друг от друга, также пока непонятно.

Новые старые проекты

В Украине игорный бизнес сейчас под запретом, но было так не всегда. До 2009 года казино и другие подобные заведения чувствовали себя в нашей стране вполне вольготно. Однако в мае 2009-го в одном из залов игральных автоматов в Днепре (тогда еще Днепропетровске) произошел пожар, приведший к гибели десяти человек. Верховная Рада в срочном порядке приняла закон "О запрете игорного бизнеса в Украине", который актуален до сих пор. Единственное послабление в плане азартных игр было сделано для лотерей. При этом на протяжении всего времени действия запрета неоднократно звучали призывы снять его, хотя бы частично, разрешив казино, например, в пятизвездочных отелях и в отдельных регионах страны (чаще всего называлась все та же Одесская область). Один из главных аргументов в пользу легализации игорного бизнеса состоит в том, что он, де-факто, все равно существует, но только подпольно, а, значит, не платит в государственную казну налоги.

Что касается "Украинской Анталии", то такой проект, на самом деле в нашей стране разрабатывался. Его идейным вдохновителем был Борис Колесников - министр инфраструктуры в статусе вице-премьера времен президентства Виктора Януковича. Впервые идею создания "Украинской Анталии" Колесников озвучил в 2011 году, однако реализовывать этот проект было решено уже после проведения в Украине чемпионата Европы по футболу 2012 года. "Площадкой" для курортной зоны был выбран Западный Крым – Сакский район. Завершение этого проекта предполагалось в 2015 году. Сейчас невозможно сказать наверняка, были ли в принципе шансы у этого проекта, но аннексия Крыма и потеря Колесниковым руководящей должности поставили на нем жирный крест.

"Экономическое чудо" по-грузински

Насколько проекты новой власти реалистичны (или их правильнее назвать прожектами)? Для ответа на этот вопрос лучше всего обратиться к мировому опыту. Первый из них, безусловно, грузинский Батуми – "жемчужина" у Черного моря. Батуми еще во времена СССР был довольно раскрученным курортом, где советские люди могли отдохнуть не только в летние месяцы, но и в сентябре и даже октябре (all inclusive в Турции и Египте тогда не существовало в принципе). В постсоветское время, особенно в последние годы, Батуми стал активно развиваться как международный курорт, ставший популярным в том числе и среди украинских туристов.

Город привлекает значительные инвестиции, прежде всего, в недвижимость - прибрежная зона активно застраивается отелями-небоскребами. Одной из таких "высоток" должна была стать "Трамп-Тауэр", однако Дональд Трамп, который был ее потенциальным инвестором, вышел из проекта в связи с избранием на пост президента США. "Башню" все же планируют построить, но уже с другими инвесторами и другим названием.

Желающих открыть бизнес в Грузии, в частности, в Батуми, действительно хватает. Причина - простота ведения бизнеса в стране и всевозможные льготы, в том числе, налоговые, для инвесторов. Благодаря этому Батуми превратился в современный город, по сути, построенный с нуля, хотя формально новостройки входят в состав муниципалитета.

Батуми превратился в современный город Фото: pixabay.com

Есть в Батуми и казино: на сегодня их около десятка, но в будущем планируется открыть еще порядка 30 подобных заведений, что, как ожидается, сделает Батуми четвертым по величине игорным центром в мире.

Если, конечно, в игру не вмешается Украина, которая в реализации своего проекта на Черном море вполне может воспользоваться опытом Грузии в плане привлечения инвесторов.

Системный инвестор

Однако бесспорным лидером в сфере азартных игр в мире является… нет, не Лас-Вегас, а Макао, бывшая португальская колония, ныне – специальный административный район Китая, через который Поднебесная активно ведет транзитную торговлю. Поскольку в КНР (включая даже Гонконг) игорный бизнес является нелегальным, Макао имеет без преувеличения монопольный статус в своем регионе. Игорный и сопутствующий бизнес обеспечивают до 70% поступлений в местный бюджет. И это, несмотря на достаточно высокие - до 40% - налоги на доходы казино.

Несмотря на то, что в Макао есть и традиционные отрасли экономики, такие как текстильная, рыбная, табачная промышленности, две пятых ВВП региона формирует туризм. Есть здесь и пляжи – ведь Макао расположен в субтропической климатической зоне, и туристы, равно как и местные жители, не прочь понежится на солнце на берегу Южно-Китайского моря. Хотя, в сравнении с игорным, курортный бизнес в Макао представляется эдаким карликом.

Крупнейшее казино Макао - небоскреб The Venetian, владельцем которого является компания Las Vegas Sands Шелдона Адельсона – американского бизнесмена еврейского происхождения, одного из богатейших людей мира. Его основной бизнес – казино, которые находятся в США, Макао и Сингапуре.

Макао Фото: Getty Images

Впрочем, у Адельсона есть и неудачный опыт в сфере игорного бизнеса. В 2012 году он заявил о планах строительства в Испании грандиозного комплекса "Евровегас", включающего в себя более десятка казино, а также отелей, торговых центров, площадок для гольфа и даже театров. Некоторое время он выбирал между Барселоной и Мадридом, власти которых всячески обхаживали важного американца, что неудивительно, ведь речь шла о миллиардных инвестициях и новых рабочих местах. В конце концов, Адельсон остановился на Мадриде. Весь проект оценивался в 30 миллиардов долларов, его реализация была рассчитана на десять лет. В обмен на инвестиции миллиардер потребовал бесплатного предоставления земли под застройку, налоговых льгот, изменений в законы (в частности, касающихся правил трудоустройства, а также запрета на курение). Стороны так и не договорились, так как Мадрид оказался не готовым выполнить требования миллиардера в регуляторной политике, и в конце 2013 года проект был закрыт.

Шелдон Адельсон впоследствии заявил, что намерен подыскать для реализации своей идеи другую страну, но пока информации о том, нашел ли он более подходящий вариант, нет.

Русские идут!

Может ли такой страной стать Украина? Кстати, по словам самого Адельсона, "Евровегас" в Испании должен был привлечь, в первую очередь, богатых клиентов из Восточной Европы, в том числе - из нашей страны. Соответственно, можно задаться вопросом: а не проще ли разместить такой комплекс ближе к целевой аудитории? К тому же предки Адельсона по матери происходят из Украины – может, это также могло бы сыграть свою роль?

Впрочем, решать это самому Шелдону Адельсону, но пока его имя в связи с "Украинским Лас-Вегасом" не всплывало.

Но кто, в принципе, мог бы заинтересоваться подобным проектом? Согласно информации упомянутого телеграмм-канала, среди потенциальных инвесторов называются компании из арабских стран, Китая и… России. В случае с последней могут возникнуть вопросы, по вполне понятным причинам, несмотря на то, что при нынешнем украинском руководстве воинственная риторика в адрес "северного соседа" несколько смягчилась, ограничения на ведение бизнеса с РФ пока остаются в силе, да и допуск российских компаний на отечественный рынок вызовет крайне негативную реакцию в обществе. Поэтому, даже если компании из РФ и войдут в такой проект, делаться это будет через посреднические схемы.

Не с того конца

Но нужен ли такой проект самой Украине? Пока однозначного ответа на этот вопрос нет. Да и многое будет зависеть самых разных факторов.

"Идея создания с нуля нового города на побережье Черного моря является очень конструктивной, потому что ее реализация подтолкнет к более высоким темпам роста ВВП страны - примерно на 1%, подстегнет деловую активность, и привлечет внимание к Украине внешнего мира, - заявил в комментарии "Апострофу" глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак. - Но, чтобы реализовать такой проект нужно создать чрезвычайно благоприятные условия для потенциальных инвесторов, как украинских, так и иностранных, и, очевидно, лучшим вариантом будет льготный режим налогообложения". Он также считает, что государство должно обеспечить инфраструктуру, подведение электросетей в такой город, чтобы бизнесу было интересно инвестировать в такой проект.

Андрей Новак: "Идея создания с нуля нового города на побережье Черного моря является очень конструктивной" Фото: Getty Images

Финансовый эксперт Алексей Кущ, в свою очередь, скептически оценивает перспективы подобного проекта. По его словам, такая страна, как Украина, основываясь только на рыночных механизмах, не может быть привлекательной для серьезных западных инвесторов, а привлечение сомнительных денег с Востока возможно только при наличии долгоиграющих коррупционных политических режимов, которые существуют десятки лет. "Такой город можно построить, например, в России под личные гарантии Путина, но вряд ли можно построить в Украине под личные гарантии Зеленского", - сказал он в комментарии изданию. Единственная возможность, по его словам, - заинтересовать кого-то "с точки зрения наличия длинных и практически бесплатных денег". "То есть инвестора, который готов расстаться с миллиардами долларов на ближайшие 15-20 лет без каких-либо разумных сроков возврата этих инвестиций и, тем более, без каких-то разумных критериев их эффективности", - пояснил Кущ.

Кроме того, подобные большие проекты, как правило, разрабатываются "с другого конца". "Это должны к Зеленскому приехать инвесторы и сказать: "У вас есть хороший берег Черного моря, мы хотим здесь построить город, а вы можете организовать нам благоприятные инвестиционные условия", - подчеркнул эксперт. При этом он считает, что совсем необязательно строить новый город с нуля, ведь в Украине есть населенные пункты, где можно вкладываться в развитие инфраструктуры, и создавать отдельные кластеры, в том числе развлечений.

У каждого свой изюм

В любом случае, у такого проекта должна быть, прежде всего, понятная и привлекательная бизнес-модель, так называемая фишка. "Ключевым моментом в реализации проекта нового города должна быть бизнес-идея - будет ли это город развлечений или рекреационная зона, потому что объединить их будет очень сложно - это разные категории потребителей", - подчеркивает Андрей Новак. В связи с этим он считает, что для Украины более перспективным является проект города развлечений (не только азартные игры), так как пляжный сезон в нашей стране длится всего несколько месяцев, и мы не сможем обеспечить круглогодичный отдых.

Алексей Кущ также обращает внимание на необходимость четко сформулировать цели и задачи подобного проекта. По его словам, авторам этой идеи нужно четко понимать, кто твой потребитель, кто приедет в такой город развлечений именно в Украину. "Когда такой вопрос будет правильно сформулирован, тогда можно выходить к инвестору со своим изюмом", - резюмировал специалист.