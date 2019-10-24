Топ-чиновника "Борисполя" поймали на лжи в декларации на 10 млн

Генеральный директор аэропорта "Борисполь" Павел Рябкин соврал, указав недостоверные данные в своей декларации за 2016 год.

Об этом сообщается на сайте НАПК.

"Так, Павел Рябикин, подавая декларацию за 2016, отметил недостоверные сведения о водном средство-стояночном судне "Рапан", которое принадлежит ему на праве собственности, и полученный им доход от предоставления имущества в аренду", - говорится в сообщении.

Кроме того, он не задекларировал собственные корпоративные права и корпоративные права члена семьи (дочери), а также не указал сведения о нежилых помещениях и автомобилях, принадлежащих дочери на праве собственности, и полученный ею доход от занятия предпринимательской деятельностью.

Так, общая сумма недостоверных сведений в декларации за 2016 составляет более 10, 6 млн. гривен.

Как сообщал "Апостроф", ранее в СМИ рассказали о декларации претендента на роль главы Киевской ОГА Чернышова.