В Одессе устроили самосуд над вором: опубликовано видео

В Одессе на улице Генерала Цветаева наркоман-вор пытался залезть в квартиру через окно, но хозяева его заметили и решили отомстить.

Об этом сообщает "dtp.ua" в Instagram.

"Привет, самосуд! А мы тебя ждали!))) Проходи, раздевайся. Биту, костыль, кастет или кулаками справишься?", - говорится в сообщении.

Когда вор заметил, что его поймали на "горячем", то сбежал. Однако, хозяева квартиры решили принять меры и догнали сбежавшего вора на машине и побили его же костылем.

Как сообщал "Апостроф", в ночь на 20 октября в столице на улице Эспланадной, 32 ограбили офис. Кражу в офисе возле метро "Дворец Спорта" совершили двое мужчины около 03.20 ночи. Воры совершили "операцию" в течение 2 минут. Сработала сигнализация, однако они успели украсть фотоаппарат и 2 ноутбука.