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В Киеве воры совершили дерзкое ограбление и засветились на камерах: видео

понедельник, 21 октября 2019, 09:07
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В ночь на 20 октября в столице на улице Эспланадной, 32 ограбили офис.

Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.

Кражу в офисе возле метро "Дворец Спорта" совершили два мужчины около 03.20 ночи. Воры совершили "операцию" в течение 2 минут. Сработала сигнализация, однако они успели украсть фотоаппарат и 2 ноутбука.

Стоит отметить, что мужчин сняла камера еще вечером. Кроме того, камера зафиксировала ночную кражу.

На данный момент злоумышленники в розыске.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве разыскивают преступников, которые украли из машины 900 тысяч гривен в Соломенском районе.

Также в Киеве полицейские задержали жителя Закарпатья, который ограбил женщину в столичном Гидропарке. Мужчина посреди дня вырвал у жертвы сумку и убежал. Пострадавшей оказалась 23-летняя жительница города, которая предоставила приметы злоумышленника и показала, куда убежал вор.

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