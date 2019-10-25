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Чей Крым? Мисс Украина-2019 разозлила сеть нелепым ответом, видео

пятница, 25 октября 2019, 19:47
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Во время празднования Дня ООН в Украине Мисс Украина-2019, харьковчанка Маргарита Паша ушла от ответа относительно территориальной принадлежности оккупированного Крыма.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на комментарий, который сделала украинская Мисс изданию Крым.Реалии.

"Крым – всех людей. Вся территория Земли, она принадлежит всем нам", – сказала в ответ на простой вопрос украинская модель Маргарита Паша, которая будет представлять Украину на конкурсе "Мисс мира" в Лондоне в декабре этого года.

Она также сообщила, что посещала Крымский полуостров еще в детстве, ее любимые места в Крыму – Ялта и Форос, а в Феодосии живет ее родная сестра.

Кроме того, Маргарита Паша пожелала Крыму "только процветания", не уточнив при этом в составе какого государства.


Такие ответы Мисс Украина, которая будет представлять государство на международном конкурсе, вызвали волну возмущения в сети.

"Буду теперь отвечать, что животных, которые там живут", "Обалденный вселенский авторитет! И кого ее мнение интересует?" - пишут в соцсетях.

Как ранее сообщал "Апостроф", в сети показали, как изменился аннексированный Россией Крым за время оккупации.

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