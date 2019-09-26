Камни с неба по расписанию: в сети одним видео показали, до чего оккупанты довели Крым

В сети показали, как изменился аннексированный Россией Крым за время оккупации.

Соответствующее видео опубликовано в Twitter.

На кадрах видно, что на улицах полуострова горы мусора. Крым превратили в свалку, которая портит природу.

"Как же похорошел Крым при оккупантах. Прям стал гаванью для нищебродских и туристов из РФ. При Украине никогда такого не было. А может это не туристы, а беженцы из Воронежа?", - написали в сети.

Как же похорошел Крым при оккупантах. Прям стал гаванью для нищебродских и туристов из рф. При Украине никогда такого не было. А может это не туристы, а беженцы из Воронежа?) #Крым_Украина_Севастополь pic.twitter.com/fS6X1zWP82 — 25ЄС_EU_UA_NATO_USA_יִשְׂרָאֵל (@herooftheday10) 26 сентября 2019 г.





































Напомним, после завершения так называемых выборов в российский парламент, которые проходили в оккупированному Крыму 8 сентября, из улиц Симферополя исчезли мусорные контейнеры.

Как сообщал "Апостроф", в сети появились новые фото гор мусора, которые оставляют после себя российские туристы в оккупированном Крыму.