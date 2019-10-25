RU  UA  EN

пятница, 25 октября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.85
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

25 октября

09:27
Путин попал на меткую карикатуру из-за дружбы с Африкой
09:02
На оккупированном Донбассе засветился "серый кардинал" Путина: появились подробности
08:49
В Киеве женщина за рулем Hyundai устроила опасное ДТП с переворотом: фото
08:25
Изуродован до неузнаваемости: в Одессе обнаружили жуткую находку возле железной дороги
07:40
Ударил ножом в сердце: полиция поймала преступника, напавшего на активистку в Запорожье
07:38
В Киеве посреди рынка прогремел мощный взрыв: первые подробности и кадры с места
07:23
В Турции автобус с украинцами попал в страшное ДТП, много пострадавших: фото
07:00
Маринованные маслята на зиму: простой рецепт любимой закуски
06:22
Какой будет погода перед выходными: актуальный прогноз
05:25
Глаза заливало гноем: украинка рассказала про ужасы жизни в плену у боевиков ДНР
04:27
Как и почему насекомые могут "приземляться" на потолок: физики обнародовали интересные данные
03:20
Не будь как Стас: офицер ВСУ поделился показательной историей про молодого боевика ДНР
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

На оккупированном Донбассе засветился "серый кардинал" Путина: появились подробности

пятница, 25 октября 2019, 09:02
переглянути новину українською

В оккупированный боевиками Донецк прибыл помощник президента России Владислав Сурков.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на ресурс "Новости Донбасса".

"Судя по тому, что кроме информации о посещении ДНР В.Ю. (Владислава Юрьевича Суркова - ред.) больше ничего не просочилось - среди присутствовавших на совещаниях нет затаившихся любителей Украины", - написал "депутат" так называемой ДНР Владислав Бердичевский (Бриг) в своем Telegram-канале.

Ранее о приезде Суркова писали анонимные Telegram-каналы. В частности, Бердичевский поделился и отреагировал на публикацию лояльного руководству ДНР канала "Охранитель".

"Зачастили в Донецк из Москвы гости. Просочилась инфа, что в республике Владислав Сурков. Также заехал в ДНР известный в определенных кругах как специалист по информационным войнам, кадровый разведчик, член научного совета при Совете безопасности Российской Федерации Андрей Манойло", - говорится в сообщении.

По данным "Охранителя", Манойло провел закрытые лекции по стратегии и тактике информационных войн в Донецке и Енакиево.

"С кем встречался Владислав Юрьевич (Сурков - ред.), кроме главы ДНР, пока неясно", - отмечается в публикации.

Отмечают, что Сурков еще прошлой осенью пообещал главе так называемой ДНР Денису Пушилину приехать в Донецк. Это произошло перед "выборами" главы незаконной республики, на которых Сурков поддержал Пушилина.

Как сообщал "Апостроф", экс-главного редактора РИА "Новости-Украина", Кирилла Вышинского, обвиненного в Украине по подозрению в государственной измене, назначили в России членом Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Фотовзгляд

Все галереи
Секреты гениальности. В Киеве открылась последняя выставка Ивана Марчука

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Волны против "Азова": конгрессмены США объявили Украине информацион­ную войну

"Богатые" заплатят за бедных: Кабмин вводит новые правила начисления субсидий

Чревато смертельным исходом: что происходит с воздухом в Украине

Между революцией и забастовкой: в Украине погибает уникальное конструкторское бюро

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: