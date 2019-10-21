В России нашли новую должность для топ-пропагандиста из Украины

Экс-главного редактора РИА "Новости-Украина", Кирилла Вышинского, обвиненного в Украине по подозрению в государственной измене, назначили в России членом Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Об этом говорится в соответствующем указе на портале правовой информации РФ.

Вышинский был введен в состав Совета решением президента России Владимира Путина, вместе с четырьмя другими участниками.

Кроме него, новыми членами СПЧ стали уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, президент Центра прикладных исследований и программ Александр Точенов (в качестве ответственного секретаря Совета), а также Валерий Фадеев, который стал новым председателем СПЧ и советником президента.

Напомним, Вышинский был арестован в мае 2018 года по подозрению в госизмене после обысков СБУ в офисе "РИА Новости-Украина". 7 сентября Вышинский в рамках масштабного обмена удерживаемыми лицами по формуле "35 на 35" был доставлен из Киева в Москву.

Как ранее сообщал "Апостроф", бывший главарь боевиков ДНР Дмитрий Трапезников возглавил администрацию города Элисты в Калмыкии (Российская Федерация).