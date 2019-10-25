Не будь как Стас: офицер ВСУ поделился показательной историей про молодого боевика ДНР

Офицер ВСУ Анатолий Штефан Штирлиц посоветовал больному боевику ДНР, которого бросили собратья "купить себе билет на концерт Кобзона".

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Все утро все сижу и все мысли о Стасике. Как же он этой зимой перекантуеться бедненький, все братушаны бросили его, как и Великая Дирляндия за которую он воевал. Ничего Стасик, выход всегда есть! Билет на концерт Кобзона стоит всего 200 рублей, с пенсии купи себе один и не грусти ", - говорится в сообщении.

Как сообщает "Апостроф", стало известно, какие именно "подарки" из России возит гумконвой на территорию оккупированного Донбасса. В частности на одном из роликов видно, что из России в Украину прибыла военная форма с шевронами для боевиков на Донбассе