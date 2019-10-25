RU  UA  EN

пятница, 25 октября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.80
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

25 октября

03:20
Не будь как Стас: офицер ВСУ поделился показательной историей про молодого боевика ДНР
02:26
Астрономы обнаружили "космического Йети", которому миллиарды лет: опубликовано фото
01:30
Пришла отомстить за погибших друзей: опубликованы фото и рассказ молодой украинки из ВСУ

24 октября

23:58
Появились фото подозреваемого в нападении на активистку в Запорожье
23:05
Опасен ли туман в Киеве: в Минздраве дали четкий ответ
22:41
Хотела выместить боль: появились подробности по погибшей на Донбассе украинке из ВСУ
21:56
В Киеве у ребенка зафиксировали опасную болезнь
21:32
Похищение ребенка в Киеве: появились новые подробности о преступнице
20:57
На видео попала новая колонна танков Путина у границы с Украиной
20:27
Новая провокация боевиков: появились тревожные новости с Донбасса
19:57
Здесь людей нет: в сети метко объяснили "заборный синдром" оккупантов в Крыму
19:55
Ножом в сердце: в Запорожье средь бела дня напали на активистку
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Не будь как Стас: офицер ВСУ поделился показательной историей про молодого боевика ДНР

пятница, 25 октября 2019, 03:20
переглянути новину українською

Офицер ВСУ Анатолий Штефан Штирлиц посоветовал больному боевику ДНР, которого бросили собратья "купить себе билет на концерт Кобзона".

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Все утро все сижу и все мысли о Стасике. Как же он этой зимой перекантуеться бедненький, все братушаны бросили его, как и Великая Дирляндия за которую он воевал. Ничего Стасик, выход всегда есть! Билет на концерт Кобзона стоит всего 200 рублей, с пенсии купи себе один и не грусти ", - говорится в сообщении.

Как сообщает "Апостроф", стало известно, какие именно "подарки" из России возит гумконвой на территорию оккупированного Донбасса. В частности на одном из роликов видно, что из России в Украину прибыла военная форма с шевронами для боевиков на Донбассе

Фотовзгляд

Все галереи
Секреты гениальности. В Киеве открылась последняя выставка Ивана Марчука

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Волны против "Азова": конгрессмены США объявили Украине информацион­ную войну

"Богатые" заплатят за бедных: Кабмин вводит новые правила начисления субсидий

Чревато смертельным исходом: что происходит с воздухом в Украине

Между революцией и забастовкой: в Украине погибает уникальное конструкторское бюро

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: