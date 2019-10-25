RU  UA  EN

пятница, 25 октября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.85
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

25 октября

13:52
Тина Кароль выпустила клип к новой судьбоносной песне "Иди на жизнь"
13:15
Звезду "Гарри Поттера" Эмму Уотсон застали за поцелуями с таинственным незнакомцем: фото
12:42
Полякова блеснула шикарной фигурой и рассказала, как похудела
12:28
Каменских выпустила новый эпатажный клип: и это нормально, если вы ничего не поняли
11:55
Анджелина Джоли рассказала о риске рака, удалении груди и дала совет женщинам
11:40
В Киеве выбрали "Мисс Украину Вселенную-2019": вот кто поедет на мировой конкурс красоты
10:45
Ведущий Владимир Остапчук разводится с супругой после 12 лет брака: что известно
09:59
Солистка "НеАнгелов" угодила под капельницу на гастролях: что произошло
07:00
Маринованные маслята на зиму: простой рецепт любимой закуски
06:52
В ЕС приняли новое решение по судьбе Brexit: названы четкие сроки
00:28
В США молодая проповедница стала порнозвездой: фото и биография красавицы

24 октября

19:04
На супермодель Эмили Ратаковски подали в суд за фото в Instagram
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

От +22 до -3: синоптики дали прогноз на выходные и новую неделю в Украине

пятница, 25 октября 2019, 12:33
переглянути новину українською
Фото: ruffnews.ru

Тепло в Украине уже подходит к концу, впереди ждут морозы и даже снег.

Об этом сообщает синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

По прогнозам, выходные, 26-27 октября, будут еще теплыми - 13-18 градусов выше нуля. На Западе обещают +22 градуса. Также продолжат окутывать туманы, дождей не предвидится.

В Киеве также погода будет туманной и без осадков. Дневная температура воздуха поднимется до +15 градусов.

Однако уже в понедельник, 28 октября, начнет холодать. Столбики термометров в начале недели покажут +12, во вторник - 10 градусов тепла, а в среду температура упадет до +8 градусов. Далее ночью столбики термометров упадут до "минуса".

Как рассказала изданию "Факты" заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня, холоднее всего будет 30 октября - 1, 2 ноября: ночью до -3, а днем не выше 5 градусов тепла.

Дожди возможны 28, 29 и 30 октября, а с похолоданием в начале ноября, возможно, даже выпадет небольшой мокрый снег.

Как сообщал "Апостроф", погода зимой 2019-2020 по прогнозам будет изменчива - от тепла с дождями до рекордных морозов со снегопадами.

Фотовзгляд

Все галереи
Секреты гениальности. В Киеве открылась последняя выставка Ивана Марчука

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Здоровье как привычка: чему поучиться у миллениалов

Волны против "Азова": конгрессмены США объявили Украине информацион­ную войну

"Богатые" заплатят за бедных: Кабмин вводит новые правила начисления субсидий

Чревато смертельным исходом: что происходит с воздухом в Украине

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: