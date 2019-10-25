От +22 до -3: синоптики дали прогноз на выходные и новую неделю в Украине

Тепло в Украине уже подходит к концу, впереди ждут морозы и даже снег.

Об этом сообщает синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

По прогнозам, выходные, 26-27 октября, будут еще теплыми - 13-18 градусов выше нуля. На Западе обещают +22 градуса. Также продолжат окутывать туманы, дождей не предвидится.

В Киеве также погода будет туманной и без осадков. Дневная температура воздуха поднимется до +15 градусов.

Однако уже в понедельник, 28 октября, начнет холодать. Столбики термометров в начале недели покажут +12, во вторник - 10 градусов тепла, а в среду температура упадет до +8 градусов. Далее ночью столбики термометров упадут до "минуса".

Как рассказала изданию "Факты" заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня, холоднее всего будет 30 октября - 1, 2 ноября: ночью до -3, а днем не выше 5 градусов тепла.

Дожди возможны 28, 29 и 30 октября, а с похолоданием в начале ноября, возможно, даже выпадет небольшой мокрый снег.

Как сообщал "Апостроф", погода зимой 2019-2020 по прогнозам будет изменчива - от тепла с дождями до рекордных морозов со снегопадами.