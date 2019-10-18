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Рекордные морозы: синоптики дали "суровый" прогноз на зиму

пятница, 18 октября 2019, 21:00
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Фото: Апостроф

Погода зимой 2019-2020 по прогнозам будет изменчива - от тепла с дождями до рекордных морозов со снегопадами.

Об этом сообщает "Украинская климатическая сеть" в Facebook.

Согласно ежегодному прогнозу погоды сервиса AccuWeather для Европы, крупнейшие холода будут на территории от Финляндии до Украины – их принесут ветры из Сибири.

Синоптики предупреждают, что в январе-феврале 2020 года температура упадет до предельного минимума. Ожидаются и мощные снегопады. Они будут рекордными за последние 30 лет.

Однако сами метеорологи говорят, что делать точные прогнозы сейчас достаточно сложно – климат "расшатан".

"Однако общие тенденции вполне понятны: зим, "как в детстве", нам больше не видеть. Они будут преимущественно теплыми, дождливыми и с волнами экстремальных морозов", - говорится в сообщении.

Климатолог, участник Межправительственной группы экспертов по изменению климата при ООН Светлана Краковская пояснила, что погода становится более экстремальной, и отклонение от норм значительно увеличивается.

Как сообщал "Апостроф", на выходных, 19-20 октября, в Украине ожидается солнечная и теплая погода без осадков.

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