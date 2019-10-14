Чего потребовали участники митинга против капитуляции

Во время марша "Нет капитуляции", который проходит в Киеве в понедельник, 14 октября, участники акции озвучили главные требования.

О них сообщает Укринформ.

В частности, речь идет о запрете внедрения особого статуса для ОРДЛО или любых других регионов Украины; запрете внедрения амнистии для боевиков так называемых ДНР и ЛНР; запрете отвода украинских войск от линии разграничения.

Помимо этого активисты требуют запрета любых негосударственных военизированных формирований, в частности народных милиций на территории ОРДЛО и запрет проведения выборов в любых органов власти или самоуправления на территории так называемых "ДНР" и "ЛНР" к получению полного контроля по всей длине украино-российской границы.

Известно, что участники акции выкрикивают: "Богдана в отставку".

Как сообщал "Апостроф", ранее участники марша "Нет капитуляции" залепили наклейками Офис президента.